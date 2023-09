Lee Jae-myung comparaît pour la 5e fois devant le Parquet

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, a finalement comparu samedi dernier devant le Parquet. Et, ce pour la cinquième fois. Lee Jae-myung est suspecté cette fois d’être intervenu dans les transferts d’une importante somme d’argent vers la Corée du Nord par le groupe sud-coréen Ssangbangwool.L’interrogatoire a commencé à 9h du matin et a été suspendu vers 21h40 à la demande de l’ancien rival malheureux de Yoon Suk-yeol à l’élection présidentielle de 2022. En grève de la faim depuis le 31 août dernier, Lee a formulé cette demande en raison de problèmes de santé.Le chef du mouvement de centre-gauche a ensuite lu le compte-rendu des questions-réponses avec les enquêteurs. Il s’est toutefois arrêté net en affirmant que certaines déclarations avaient été omises. Il n’a alors pas signé le document.A la sortie du Parquet du district de Suwon dans la province de Gyeonggi, l'ancien avocat pour les droits de l'Homme a dénoncé les procureurs qui, selon lui, utilisent leurs pouvoirs pour régler des comptes politiques. Il a même fait part de sa pitié pour eux, qui s'efforcent de fabriquer des crimes imaginaires.Quant au retardement de l’interrogatoire, le patron du Minjoo a pointé du doigt le ministère public, qui, d’après lui, a passé des heures pour demander des choses inutiles, sans présenter aucune preuve. Les enquêteurs ont pourtant riposté que Lee avait refusé de répondre ou répété des propos qui n'avaient rien à voir avec les investigations.Le Parquet a demandé à Lee de comparaître demain afin de terminer le processus d’enquête. Mais, pour ce dernier, la date de la prochaine comparution est à définir après des consultations.Petit rappel : les investigateurs suspectent Lee d’être intervenu dans le transfert de 8 millions de dollars vers la Corée du Nord par l'entreprise sud-coréenne de sous-vêtements Ssangbangwool en 2019, quand il dirigeait alors la province de Gyeonggi. Selon eux, 3 millions auraient été versés pour mener à bien sa visite à Pyongyang et les 5 millions restants pour soutenir un programme d'aides destiné à des fermes intelligentes au nord du 38e parallèle.