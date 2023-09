Séisme au Maroc : un bilan très lourd qui ne cesse de s’alourdir

Photo : YONHAP News

Le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi devrait devenir le plus important jamais recensé au Maghreb en 120 ans. Le cap des 72 heures, un délai crucial pour retrouver des survivants sous les décombres, approche à grands pas. Il reste désormais moins d’un jour avant d’atteindre ce seuil critique, mais les dégâts ne font qu’augmenter.Les autorités marocaines, les secouristes et les habitants locaux se battent désespérément pour trouver davantage de survivants. Le problème réside dans l’état des provinces gravement touchées. En effet, ces dernières sont constituées de villes médiévales avec une forte densité de bâtiments dans des ruelles étroites, ou des villages situés dans des zones montagneuses escarpées.Dans ces conditions, il est difficile pour les ambulances de se rendre sur les lieux, et donc d’apporter les équipements médicaux nécessaires. Cela oblige alors les agents de secours à travailler à mains nues et suscite ainsi le retard de leurs opérations. Les habitants d’Amizmiz dans la province d’Al Haouz, la plus ravagée par le tremblement de terre, souffrent du manque de nourriture, d’électricité et d’eau. Certaines personnes sont même coincées sur les routes, et d'autres n'ont ni denrées alimentaires, ni logement.De plus, le risque de répliques supplémentaires est élevé et l’inquiétude se pose désormais sur la résistance des nombreuses maisons en briques en terre crue des régions touchées. Ces dernières sont vulnérables aux secousses et de nouveaux effondrements sembleraient inévitables. A noter que déjà dimanche matin, un peu plus de 24h après la catastrophe naturelle, une réplique de magnitude 4,5 s'est produite.L'Institut d’études géologiques des Etats-Unis (USGS) a analysé que le nombre de victimes de cette tragédie serait probablement inférieur à 10 000 personnes. Cependant, dans le pire des cas, il pourrait dépasser les 100 000. Le montant des dommages économiques pourrait atteindre 100 milliards de dollars, soit l'équivalent de 8 % du PIB annuel du Maroc.Le monde entier n’a pas tardé à proposer son aide. Les Etats-Unis et la Chine ainsi que la Russie et l’Ukraine, actuellement en guerre, ont notamment montré leur volonté d’apporter leur soutien. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a exprimé, lors du sommet du G20 en Inde, ses sincères condoléances et a déclaré que Séoul n'épargnerait pas ces efforts pour prêter assistance à Rabat.