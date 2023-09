Séoul va lancer une carte d’abonnement mensuel de transport à 65 000 wons en 2024

Photo : YONHAP News

Séoul introduira une carte d’abonnement mensuel qui permettra d’effectuer un nombre de voyages illimité en transports en commun dans la capitale, et ce à titre d’essai au deuxième semestre de l’an prochain. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le maire de la ville Oh Se-hoon.La « Carte Climat » se vendra à 65 000 wons, l’équivalent de 45,5 euros, pour les adultes. Il suffira d’acheter une carte physique à 3 000 wons, soit 2,10 euros, et de la recharger. Les voyageurs pourront prendre, autant de fois qu’ils le souhaiteront, les lignes 1 à 9 et celle Gyeongui-Jungang du métro, ainsi que les bus, pendant un mois. A cela s’ajoute également Ddareungi, la version séoulienne du vélib. Pour rappel, l’abonnement mensuel actuel du métro de Séoul ne permet pas les correspondances gratuites entre les bus et les métros.Cet abonnement ne concerne toutefois pas les autres lignes du métro ou les bus, dont les tarifs de base sont plus chers, comme celle Sin Bundang. Les passagers munis de cette carte ne pourront que seulement descendre du métro, et non monter donc, quand ils se trouveront en dehors de Séoul.La municipalité prévoit qu’environ 500 000 personnes pourront bénéficier d’une réduction annuelle de plus de 340 000 wons, ou 238 euros. Elle s’attend aussi à voir les émissions de gaz à effet de serre baisser grâce à l’augmentation des déplacements en transports en commun.La « Carte Climat » sera mise à disposition de janvier à mai 2024 à titre d’essai. Elle sera lancée officiellement au deuxième semestre de la même année. Le système sera élargi ensuite à d’autres moyens de transport comme les bateaux-bus du fleuve Han.