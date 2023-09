Hommage à Son Ki-jung : organisation d’un marathon à Berlin

Photo : KBS News

Un marathon a été organisé à Berlin pour rendre hommage à Son Ki-jung, un marathonien coréen qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques, qui se sont tenus dans la même ville en 1936, sous l’occupation japonaise. L’événement a eu lieu après quatre ans de suspension en raison de la pandémie de COVID-19.Son lancement a été annoncé avec un jing, un grand gong utilisé dans la musique traditionnelle du pays du Matin clair, à la place d’un pistolet de départ. Une adolescente de 14 ans du nom de Sophia Schlager a déclaré se sentir honorée de participer à un événement sportif qui porte le nom d’un athlète célèbre.Après les courses de 10 et de 5 km, est ensuite venue une marche de la famille. Un enfant, tenant la main de son père, tentait de suivre le rythme imposé par ce dernier. Des coureurs, plus affutés et en tenue, ont, eux, demandé le soutien du public. Des participants de tout âge ont ainsi couru sous un temps magnifique sachant ce que signifie cette manifestation sportive.Thomas Marquesrkock, un des coureurs, a rappelé que Son était monté sur la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques de Berlin, mais malheureusement sous le drapeau japonais.Le programme n’a pas été rempli que de courses. Une démonstration de taekwondo et des spectacles traditionnels donnés par des sud-Coréens résidant en Allemagne ont animé la journée. Lim Soo-ja, la présidente du marathon en question, a déclaré que l’objectif de celui-ci était de célébrer la victoire de l’athlète coréen et de promouvoir l’amitié entre les Allemands et les sud-Coréens. Ce n’est pas tout. Des plats du pays du Matin clair, comme du dakgalbi ou du kimchi, ont été abondamment préparés pour les participants.Près de 400 Berlinois ont pris part au marathon, qui a fêté sa septième édition pour courir et pour jouir de la culture coréenne. Notons que Séoul et Berlin célèbrent cette année le 140e anniversaire de leurs relations diplomatiques.