Fukushima : retour des experts sud-coréens après deux semaines sur place

Photo : KBS News

Trois experts sud-coréens sont rentrés aujourd’hui après environ deux semaines à Fukushima, au Japon.Lors d’un briefing, tenu ce matin au complexe gouvernemental de Séoul, le premier adjoint du chef du Bureau de coordination politique (OPC) a fait savoir qu’un premier rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée s’achèverait aujourd’hui. Avant d’ajouter qu’il s’est déroulé comme prévu.Quant aux activités des spécialistes, Park Gu-yeon a déclaré que ces derniers avaient tenu plusieurs réunions techniques avec l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon eux, le gendarme mondial du nucléaire analyse lui-même les échantillons prélevés du tuyau, où les eaux radioactives se mélangent avec l’eau de mer, ainsi que des points situés près de la centrale en question. Ils ont vérifié également que l’organisation onusienne examine la station centrale de surveillance et de contrôle et le réservoir K4.Les experts se sont aussi rendus à la centrale en question, vendredi dernier. Ils ont observé le réservoir K4 et les équipements de transfert des eaux usées, et ont localisé chaque installation principale. Ils ont, par ailleurs, obtenu des informations supplémentaires de la part de Tokyo sur le système de surveillance de la fuite et les résultats de l'analyse des échantillons.Leur prochaine visite au bureau de l’AIEA situé à Fukushima est prévue pour la semaine prochaine. La date exacte et les endroits à visiter sont toujours en cours de discussion.