Heures de travail : la Corée du Sud enregistre la baisse la plus importante parmi les pays de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Les salariés sud-coréens ont connu la plus grande diminution du temps de travail annuel ces 20 dernières années avec une baisse de 500 heures, parmi ceux des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). C’est ce qui a été révélé aujourd’hui dans les résultats d'une analyse sur les heures de travail menée par la Fédération coréenne des employeurs (KEF) sur la base des statistiques de l'OCDE et du gouvernement sud-coréen.Selon la KEF, le nombre réel d'heures de travail chez les employés du pays du Matin clair était de 2 458 heures par an en 2001. Mais, l'année dernière, ils ont travaillé 1 904 heures, soit 554 heures de moins. Au cours de la même période, la durée moyenne de travail dans les pays de l’OCDE a diminué, passant de 1 767 à 1 719 heures. L’écart avec la Corée du Sud a donc été rétréci de 691 à 185 heures.Dans le rapport de la fédération, les statistiques concernant seulement les travailleurs à temps plein ont également été présentées. Elles sont jugées plus fiables pour déterminer, sur le long terme, les politiques en la matière.En 2001, la moyenne hebdomadaire pour les travailleurs sud-coréens à temps plein était de 50,8 heures, contre 40,9 heures pour la moyenne des nations de l'OCDE. Toutefois, l'année dernière, la différence était de seulement 1,3 heure, avec 42 heures en Corée du Sud et 40,7 heures pour l’OCDE.Ha Sang-woo, chef du département économie de la KEF, a déclaré que compte tenu de divers facteurs, les heures de travail au pays du Matin clair ne peuvent plus être considérées comme excessivement longues par rapport à la moyenne de l'OCDE. Il a ajouté qu’il était temps de se débarrasser de l'image d'un pays qui travaille beaucoup et qu’il faut, pour cela, surmonter le ralentissement de la croissance économique à travers une amélioration des mesures concernées, telles que la flexibilité du temps de travail qui peut conduire à une productivité plus élevée.