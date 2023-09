Météo : températures élevées sur tout le pays, fortes averses dans le sud

Photo : KBS News

Le soleil a brillé et tapé fort ce lundi, mais derrière les nuages. Ces derniers n’ont toutefois pas empêché la chaleur d’atteindre la terre ferme et de faire grimper, une nouvelle fois, le thermomètre à 30°C.En effet, 90 % du pays a égalé ou dépassé ce seuil. Séoul, Daejeon ou encore Gwangju ont plafonné à 30°C alors que Cheongju et Daegu ont grimpé jusqu’à 31°C. Les autres villes ont également été chaudes. Gangneung a enregistré 28°C tandis que Busan et l’île méridionale de Jeju 29°C.A noter que l’indice UV est passé d’« élevé » à « très élevé ». Météo-Corée recommande donc de bien se protéger en cas d’activités en extérieur.Les nuages se sont néanmoins multipliés au fil de la journée et notamment dans l’après-midi. Des gouttes pourraient être ressenties dans l’est de la province de Gyeonggi et l’ouest de celle de Gangwon ainsi qu’à Busan et à Jeju. Et des averses plus fortes, entre 5 et 20 mm, devraient avoir lieu dans les provinces de Gyeongsang et celle de Jeolla du Sud.