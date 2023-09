Photo : KBS News

Un candidat sur trois à l’édition 2024 du suneung, le baccalauréat sud-coréen, est un redoubleur. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'Institut des programmes scolaires et de l'évaluation (KICE) après avoir analysé les dossiers de candidature.En détail. Le nombre d’élèves qui vont se présenter aux épreuves, le 16 novembre prochain, s’élève à 504 588. C’est 3 442 individus de moins comparés à il y a un an. Selon les sexes, 51,3 % d’entre eux sont des garçons et le reste des filles.Enfin, 31,7 % des candidats sont des redoubleurs ou des multi-redoubleurs. C’est la première fois que le nombre de ces personnes qui se représentent au bac dépasse les 30 % depuis l’édition 1997 (32,5 %).