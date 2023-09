Chuseok : les préparations de la table des offrandes vont coûter entre 240 000 et 280 000 wons à Séoul

Photo : YONHAP News

A l’approche de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui tombe cette année le 29 septembre prochain, beaucoup de foyers se demandent combien ils devront dépenser pour préparer le « charye », la table des offrandes aux ancêtres dressée le matin du jour J.D’après la Coopération agro-halieutique et alimentaire de Séoul, si l’on fait ses courses dans un marché traditionnel de la capitale, il faudra compter un peu plus de 237 000 wons, une somme équivalente à 180 euros, pour six à sept personnes. Et si on va dans une grande surface, quelque 280 000 wons ou 210 euros. C’est une baisse respectivement de 2,4 et de 8,7 % en glissement annuel.Explication. L’année dernière, Chuseok dont la date change selon le calendrier lunaire a été célébré plus tôt. Du coup, les céréales, fruits et légumes de saison avaient coûté plus chers.A noter que ce sont les prix de la viande bovine, des herbes et racines ou encore des légumes comme les épinards ou les navets qui ont surtout baissé.Les habitants du pays du Matin clair pourront ainsi ouvrir un peu moins leur portefeuille afin d’honorer leurs ancêtres et partager de bons plats en famille.