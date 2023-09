Sommet Kim-Poutine : le dirigeant nord-coréen arrive à la gare de Khassan

Photo : YONHAP News / Korean Central News Agency

La Corée du Nord et la Russie ont officiellement annoncé que leurs dirigeants allaient se retrouver pour un tête-à-tête. Hier, le Kremlin a affirmé que Kim Jong-un ferait bientôt un voyage en Russie sur l’invitation de Vladimir Poutine.L’agence de presse officielle du royaume ermite KCNA a, elle aussi, publié la même information. Et aujourd’hui, le Rodong Sinmun a précisé que le chef suprême avait quitté Pyongyang dimanche après-midi, à bord d’un train spécial blindé, avec photos à l’appui.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, Kim III est accompagné de hauts responsables de la formation au pouvoir, du gouvernement et des instances militaires. En effet, sur les images diffusées, on voit notamment la ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui et le vice-président de la Commission centrale militaire du parti Ri Pyong-chol. Le quotidien n’a pour autant pas donné de précisions ni sur la date, ni sur le lieu de la rencontre entre les leaders des deux pays. Idem pour leurs sujets de discussion.D’après la télévision japonaise JNN, l’homme fort de Pyongyang est arrivé ce matin à la gare de Khassan dans l’Extrême-Orient russe sur le chemin de Vladivostok, où se tiendrait sa première entrevue avec le président russe depuis quatre ans et cinq mois. Une cérémonie d’accueil a été organisée dans la gare.On a également appris ce matin qu’un avion de la compagnie aérienne nord-coréenne, Air Koryo, était en route pour Vladivostok. Cette information a été donnée par FlightRadar24, un des sites de tracking les plus réputés dans le transport aérien. L’appareil transporterait le personnel chargé d’aider à l’organisation du sommet.