Kremlin : Poutine organise un dîner officiel pour Kim Jong-un à l’issue de leur sommet

Photo : YONHAP News

En Russie, le Kremlin a annoncé que lors de son tête-à-tête avec le leader nord-coréen, son chef échangerait sur les relations entre les deux pays et lui offrirait ensuite un dîner officiel.A en croire l’agence de presse locale Sputnik, le porte-parole du palais présidentiel russe en a fait part dans une interview accordée hier à la chaîne de télévision publique Rossiya 1.Dmitri Pescov a alors affirmé que « la Corée du Nord est notre voisine et nous devons établir des relations avantageuses réciproquement comme c’est le cas avec nos autres pays voisins. Et Poutine continue à œuvrer en ce sens ». Il a ensuite ajouté que les deux nations allaient resserrer sans cesse leurs liens d’amitié.Ce même jour, le Kremlin a officiellement confirmé que Kim Jong-un effectuerait un voyage en Russie dans les prochains jours. Sans pour autant dévoiler la date ni le lieu exacts de la rencontre des deux hommes.