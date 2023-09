L’ambassade de Corée du Sud à Pékin va demander de modifier la nationalité du poète Yoon Dong-ju à Baidu

Photo : KBS News

Lorsqu’on demande qui est Yoon Dong-ju au chatbot récemment lancé par Baidu, le plus grand portail en Chine, ce dernier répond que ce poète est Chinois. C’est ce que les journalistes de la KBS ont appris en testant la nouvelle intelligence artificielle (IA). L’ambassade de Corée du Sud à Pékin prévoit de demander la rectification.Au cours d’un entretien téléphonique accordé à la maison-mère de KBS WORLD Radio, un diplomate sud-coréen a expliqué que des documents qui prouvent que Yoon est Coréen sont nombreux. Sur le registre scolaire de l’école Yon-hee, l’ancien nom de l’université Yonsei, le jeune homme est originaire de la province de Hamgyeong du Nord. Idem sur les dossiers de procès au Japon où il a été jugé pour des mouvements indépendantistes.Séoul qui a attribué à Yoon, il y a deux ans, à titre posthume, la nationalité sud-coréenne, songe à protester auprès du ministère chinois des Affaires étrangères pour que cette fausse information soit modifiée.Décédé en février 1945 dans une prison à Fukuoka sur l’archipel nippon, Yoon Dong-ju est un des poètes les plus représentatifs du pays du Matin clair. Parmi ses œuvres les plus connues, on retrouve « Ciel, vent, étoiles et poèmes ».A travers ses enquêtes, la KBS a également pu apprendre que le chatbot en question présente un autre militant pour l’indépendance de la Corée, Ahn Jung-geun, enregistré comme « Joseonjok », c’est à dire Chinois d’origine coréenne.