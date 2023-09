Commerce : la Corée du Sud et l’Ouzbékistan signent un TIPF

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Ouzbékistan ont signé aujourd’hui à Séoul un cadre de promotion du commerce et de l’investissement (TIPF). C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. Il devrait permettre aux deux pays de renforcer les échanges et investissements avec pour objectif final de créer un partenariat global dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Notons que l’Ouzbékistan est ainsi devenu la première nation d’Asie centrale à conclure un tel accord.Un TIPF a pour but d’améliorer les relations économiques et de faciliter les échanges coopératifs dans plusieurs secteurs, dont la chaîne d’approvisionnement, le numérique et la biotechnologie. Sept TIPF ont été signés à ce jour par le pays du Matin clair. Les six premiers l’ont été avec les Emirats arabes unis, la République dominicaine, la Hongrie, Bahreïn, la Pologne et Madagascar.