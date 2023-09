CSIS : Pyongyang pourrait tester un MSBS depuis son nouveau sous-marin

Photo : YONHAP News

Le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) estime que la Corée du Nord pourrait désormais tester un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) depuis son nouveau sous-marin, dévoilé vendredi dernier.Le think tank américain indique aussi que si la Russie transfère ses technologies des submersibles nucléaires en contrepartie des munitions de l’Etat ermite, celui-ci pourra accélérer le développement de ses sous-marins de même type.Selon la cellule « Beyond Parallel », créée par le CSIS pour étudier les enjeux stratégiques dans la péninsule coréenne, si la semaine dernière, le régime nord-coréen a présenté son nouveau sous-marin, baptisé « Hero Kim Kun-ok », comme son premier submersible d’attaque nucléaire tactique, il peut y avoir malentendu.Autrement dit, il ne s’agirait pas d’un sous-marin nucléaire, mais d’une version améliorée du navire de classe Romeo déjà existant.