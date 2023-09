Conseil des ministres : Yoon affirme que le soutien à l’Ukraine sera bénéfique pour ses compatriotes

Photo : YONHAP News

« Une contribution responsable est pour les citoyens de la République de Corée, et si nous sommes respectés dans la communauté internationale, cela nous est finalement bénéfique ». C’est ce qu’a déclaré ce matin le chef de l’Etat au cours du conseil des ministres tenu au lendemain de son retour de New Dehli. Yoon Suk-yeol, rappelons-le, avait participé le week-end dernier au sommet du G20 où il a promis de contribuer au redressement de l’Ukraine à hauteur de 3 000 milliards de wons, une somme équivalente à 2,1 milliards d’euros, et juste avant à une série de sommets entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et ses partenaires à Djakarta.Selon le président de la République, il faut donner un coup de main aux nations qui font face à des désastres et qui ont été envahies. Avant d’ajouter que la communauté internationale suit de près comment les puissances économiques apportent leur contribution et assument leur responsabilité. Tout en expliquant que la coopération en matière de développement aide non seulement le pays bénéficiaire mais aussi celui donateur.L’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan a également profité de cette occasion pour faire un compte rendu de sa tournée en Indonésie et en Inde où il a pris part au total à 33 réunions ou tête-à-tête. Il a souligné qu’une nation comme la Corée du Sud dont la dépendance économique à l’étranger est la plus élevée au monde doit serpenter le marché étranger pour dynamiser son économie et créer des emplois.Le président Yoon n’a pas oublié non plus d’évoquer le dossier nord-coréen. D’après lui, comparé à l’année dernière, plus de dirigeants étrangers ont affirmé que la menace nucléaire de Pyongyang nuit à la paix ainsi qu’au développement économique de la région.Avant de conclure, le numéro un sud-coréen a déclaré que Séoul et New Delhi vont travailler main dans la main dans le domaine de l’espace.