Météo : le ciel se couvre au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les nuages ont été nombreux ce mardi sur l’ensemble du territoire. Ils devraient se multiplier au fil de l’après-midi. Et des averses de 5 à 20 mm sont attendues au sud de la province de Chungcheong du Nord, à l’est de celles de Gyeongsang, dans la partie est du Jeolla du Nord, sur la totalité du Jeolla du Sud et sur l’île méridionale de Jeju. Quelques gouttes pourraient également être ressenties sur le littoral du Chungcheong du Sud et dans le nord du pays.Cette dégradation du temps n’a toutefois pas influencé les températures qui restent aujourd’hui encore élevées. Les 30°C ont de nouveau quasiment été atteints dans toutes les villes : Séoul, Gangneung, Daegu, Gwangju, Busan ou encore Jeju. De plus, l’humidité assez haute a renforcée le sentiment de chaleur étouffante.Toutefois, cette dernière devrait se calmer rapidement. En effet, Météo-Corée a annoncé qu’une baisse progressive du mercure débutera mercredi. Le ciel, lui, devrait être toujours aussi gris.