Kim Jong-un en route vers la Russie pour un nouveau tête-à-tête avec Vladimir Poutine

Photo : YONHAP News

Un second sommet entre la Corée du Nord et la Russie semble imminent. Les médias japonais et russes ont rapporté que Kim Jong-un était arrivé ce matin, heure locale, à la gare de la ville frontalière russe de Khassan, à bord d’un train spécial blindé. Une cérémonie d’accueil y a été organisée.Selon une source du transport ferroviaire citée par la presse russe, après un arrêt à Khassan, le train est en route pour Oussourisk, ville située à environ 100 km au nord de Vladivostok, où les deux dirigeants doivent se retrouver, comme lors de leur premier entretien en 2019.Hier, le Kremlin a officiellement annoncé que les deux hommes se rencontreraient dans les prochains jours dans l’Extrême-Orient russe et qu’ils échangeraient sur différents sujets liés aux relations entre leurs nations, comme la situation régionale et internationale. Avant d’ajouter que peu importe la mise en garde de Washington contre d'éventuelles ventes d’armes de Pyongyang à Moscou. Ce dernier a également laissé entendre qu’il n’appliquera pas les sanctions onusiennes contre son allié nord-coréen.Effectivement, le porte-parole du palais présidentiel a martelé que la Russie agirait de concert avec le royaume ermite au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et s’apprêtait aussi à discuter avec le Nord des mesures punitives prises par l'Onu à son encontre.Dmitri Pescov a par ailleurs précisé qu’une conférence de presse n’était pas programmée à l’issue de l’entrevue Kim-Poutine.Par ailleurs, le vice-Premier ministre russe a annoncé que son pays était disposé à fournir à la Corée du Sud, si celle-ci le souhaitait, les détails sur le voyage russe du dirigeant de sa voisine du Nord. C’est l’agence TASS qui a publié cette information.