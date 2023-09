Onu : le représentant sud-coréen remet en cause l’utilisation du veto de la Russie

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Nations unies a pris part au débat de l’Assemblée générale de l’organisation internationale sur l’exercice du droit de veto.L’occasion pour Hwang Joon-kook de regretter que le Conseil de sécurité n’ait pas adopté de résolution pour prolonger ses sanctions en raison du refus d’un de ses membres permanents, sous-entendu la Russie.Selon le représentant sud-coréen, cela en dit long sur le dysfonctionnement de l’organe sécuritaire face aux crises humanitaires, à l’agression, à l’instabilité régionale et à la menace nucléaire de la Corée du Nord. Et chaque régime de mesures punitives qui n’a pas pu être renouvelé à cause de l’utilisation du veto porte atteinte à la légitimité et à la fiabilité du Conseil dans l’accomplissement de ses principales missions.Le 30 août, Moscou s’est opposé au renouvellement des sanctions contre le Mali, où la junte militaire est au pouvoir depuis le coup d'Etat de 2021.