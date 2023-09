Sommet Kim-Poutine : Séoul appelle Moscou à agir dignement en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

Alors que le sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue russe Vladimir Poutine semble imminent, la Corée du Sud a demandé à la Russie d’agir dignement en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces propos ont été tenus, aujourd’hui, par un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan lors d’une rencontre avec les journalistes.A la question de savoir si les deux leaders allaient discuter de la coopération militaire dont des transactions d’armes, ce dernier a répondu que Séoul était en train d’analyser la situation avec ses alliés et partenaires afin de prendre des mesures adéquates. Avant d’ajouter que beaucoup de pays suivent de près la rencontre entre le dirigeant de la Corée du Nord, sous le coup des sanctions de l’Onu, et celui de son allié qui est donc membre permanent du Conseil de sécurité, et ce avec inquiétudes.La semaine dernière, à Djakarta où il participait à une série de sommets entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et ses partenaires, le président Yoon Suk-yeol avait déclaré que tous les membres des Nations unies devaient respecter les résolutions onusiennes et avait souligné que la responsabilité d’un membre permanent du Conseil de sécurité est plus lourde.