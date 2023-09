Séisme au Maroc : Séoul va dépêcher des secouristes

Photo : YONHAP News / AFP

Le gouvernement sud-coréen a décidé d'envoyer des secouristes au Maroc, dévasté par un puissant tremblement de terre de magnitude 6,8. Le bilan provisoire fait état 2 800 morts.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré, aujourd’hui, au cours d’un briefing régulier qu’une équipe, composée essentiellement de personnel médical, va y être dépêchée et une aide humanitaire d’une valeur de 2 millions de dollars va être accordée aux sinistrés.Cette décision a été transmise à Rabat par voie diplomatique. Le gouvernement marocain accepterait les propositions d’aide formulées par diverses nations graduellement, après avoir analysé les demandes spécifiques locales. Tout en respectant sa position, Séoul serait en train de coordonner avec lui la taille de la délégation tout comme le moment opportun de l’envoi. Comme le vol Incheon-Marrakech dure au moins 18 heures, il pense qu’un corps soignant, et non des sauveteurs, serait plus efficace.Lim Soo-suk a également profité de ce briefing pour exprimer ses condoléances au Royaume ainsi qu’à son peuple, tout en espérant que les dégâts puissent être restaurés au plus vite.La Corée du Sud a déjà déployé des secouristes lors des séismes en Turquie en début d’année et plus récemment au Canada qui a connu cet été de violents incendies de forêt.