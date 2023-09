Conseil des ministres : Yoon demande de veiller aux prix à l’approche de Chuseok

Photo : YONHAP News

Hier, au cours du conseil des ministres, le président de la République a non seulement fait un compte rendu de sa tournée en Indonésie et en Inde, mais aussi demandé de bien veiller aux prix à l’approche de Chuseok, célébrée le 29 septembre prochain.Lors de la fête de la pleine lune et des moissons, les habitants du pays du Matin clair ont la tradition de dresser une table d’offrandes aux ancêtres. Ils échangent également des cadeaux entre membres de la famille, amis et collègues de bureau. En évoquant le fait que la vente des produits d’occasion se fait en masse à l’approche des festivités, Yoon Suk-yeol a demandé aux participants à la réunion de faire le nécessaire pour que les citoyens n’aient pas de soucis.D’après le chef de l’Etat, si les coûts pour Chuseok sont contrôlés, il n’y aura pas besoin de s’inquiéter sur les prix tout comme la baisse du pouvoir d’achat jusqu’à la fin de l’année.A l’occasion de cette fête nationale qui s’étend cette année sur six jours, le président Yoon prévoit d’inviter les victimes coréennes de Hiroshima au Japon. Un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que l’emploi du temps du dirigeant n’était pas dévoilé à l’avance, mais il a estimé que l’événement se déroulera dans une ambiance chaleureuse.