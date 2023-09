Chuseok : augmentation des trains pendant les festivités

Photo : KBS News

Les vacances d’été à peine terminées, les habitants du pays du Matin clair font face à un nouveau défi : réserver les billets de train pour Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui tombe cette année le vendredi 29 septembre. Afin de satisfaire la demande, l’entreprise publique des chemins de fer a décidé d’augmenter le nombre de trains qui rouleront pendant les festivités.En effet, le Korail a annoncé, lundi, qu’au total 15 240 places supplémentaires vont être vendues durant le congé de Chuseok. Il va débuter la veille du jour J pour se terminer le mardi 3 octobre avec Gaecheonjeol, le jour de la fondation de la Corée par le mythique Dangun.Ce n’est pas tout. Afin de transporter aussi tous ceux qui souhaitent partir lors du week-end prolongé de la Journée du hangeul, le 9 octobre prochain, au total 9 522 sièges seront encore à disposition.La réservation de ces billets supplémentaires doit commencer aujourd’hui à partir de 14h sur le site officiel du Korail, sur son application mobile tout comme dans les gares.L’équivalent de la SNCF française a souhaité que ces mesures permettent aux voyageurs de passer d’excellentes vacances de Chuseok et de Hangeulnal en se déplaçant en train.A l’occasion de la fête de la pleine lune et des moissons, qu’on prépare le « charye », l’offrande aux ancêtres, ou pas en famille, beaucoup de citadins prévoient de partir en province en profitant notamment des six jours fériés successifs entre fin septembre et début octobre.