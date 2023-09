Kyodo News : le sommet Kim-Poutine pourrait se dérouler au cosmodrome de Vostochny

Photo : YONHAP News

Alors que tous les yeux sont tournés vers la Russie afin de connaître où et quand le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue russe Vladimir Poutine vont se retrouver et quels seront les thèmes abordés lors de ce sommet, Kyodo News a dévoilé hier soir leur éventuel lieu de rencontre.D’après l’agence de presse japonaise, qui cite une source gouvernementale russe, les deux hommes doivent s’entretenir non à Vladivostok mais au cosmodrome de Vostochny. Situé dans l'oblast de l'Amour au sud de l'Extrême-Orient russe, il s’agit d’un endroit symbolique pour leur tête-à-tête, le premier en quatre ans, puisqu’il témoigne les technologies militaires dernier cri de Moscou.Plus tôt dans la journée, le locataire du Kremlin avait en effet mentionné son intention de s’y rendre, alors qu’il assistait à la session plénière du Forum économique oriental (EEF).La question qui se pose désormais est quand est-ce que le sommet Kim-Poutine va avoir lieu. Selon plusieurs sources locales, compte tenu de plusieurs facteurs notamment de la vitesse du train spécial du numéro un nord-coréen, cela sera aujourd’hui. Ce dernier doit arriver avant midi au cosmodrome de Vostochny.