Trafic d’armes Pyongyang-Moscou : un haut officiel américain va se rendre à Séoul pour discuter de la réponse à donner

Photo : YONHAP News

Alors qu'un sommet entre la Corée du Nord et la Russie devrait se tenir au plus tôt aujourd'hui pour discuter notamment de la fourniture d'armes nord-coréennes à Moscou, un haut responsable de l'administration américaine a annoncé sa visite en Corée du Sud la semaine prochaine pour échanger sur les moyens d'y faire face.Il s’agit du secrétaire adjoint au Commerce. Don Graves en a fait part lors d'un forum sur la coopération commerciale sud-coréano-américaine tenu hier à Washington. Selon lui, cette visite avait pour but de discuter de la collaboration entre les deux alliés face aux tentatives de détournement par la Russie des mesures restrictives en matière d'exportations qui lui sont imposées.Evoquant d'autres sujets à l'ordre du jour, le haut officiel a souligné la nécessité d'empêcher les pays qui menacent ou portent atteinte à la sécurité nationale d'acquérir des armes et des technologies qui seraient utilisées pour bafouer la liberté et pour menacer leurs voisins. Une allusion faite vraisemblablement à la Chine et à la Corée du Nord.Graves a également fait savoir que ses échanges avec les responsables sud-coréens porteraient aussi sur les mesures de coopération bilatérale destinées à stabiliser l'écosystème des semi-conducteurs.