Transfert d’argent au Nord : Lee Jae-myung de nouveau interrogé par le Parquet

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a comparu hier devant le Parquet pour répondre à un deuxième interrogatoire organisé dans le cadre d'une enquête sur les soupçons de corruption passive pesant sur lui. Le chef du Minjoo, la première force de l'opposition, est suspecté d'être intervenu dans un transfert de fonds illégal vers la Corée du Nord en 2019, lorsqu'il était le gouverneur de la province de Gyeonggi.Sorti du Bureau des procureurs du district de Suwon vers 18h, soit moins de cinq heures après son arrivée, l’ancien candidat malheureux à la présidentielle 2022 a déclaré devant les journalistes qu’il ne comprenait pas pourquoi ils l'ont convoqué. Avant d’ajouter que les enquêteurs ont été incapables de présenter la moindre preuve. Lee a ensuite réitéré que les procureurs cherchent à monter une affaire de toute pièce. Il a fini par exhorter l'administration de Yoon Suk-yeol à mettre son pouvoir au service de la nation et de la population.L'interrogatoire a duré seulement 1h50 compte tenu de l'état de santé du patron du parti de centre-gauche qui en était à son 13e jour de grève de la faim. Ce dernier a ensuite relu le procès-verbal de ses déclarations avant de le signer. Cependant, il a de nouveau refusé d'apposer sa signature sur la transcription de ses propos tenus samedi dernier lors du premier interrogatoire.Pour rappel, Lee est soupçonné par le ministère public d'avoir été impliqué dans le transfert de 8 millions de dollars vers le régime nord-coréen par le fabricant de sous-vêtements sud-coréen Ssangbangwool en 2019, dont 3 millions de dollars auraient été destinés à financer un projet de construction d'une ferme intelligente en Corée du Nord et les cinq autres millions, à couvrir les frais de son éventuelle visite à Pyongyang. L'ex-gouverneur de la province de Gyeonggi continue de réfuter toutes les accusations dont il fait l'objet, affirmant que les opérations en question avaient été orchestrées par son adjoint de l'époque Lee Hwa-young.Selon des sources politiques, le Parquet envisagerait de demander au tribunal un mandat d'arrêt contre Lee au début de la semaine prochaine, et ce dans le cadre non seulement des soupçons liés au transfert d'argent au Nord, mais aussi des allégations de traitement de faveur dans un projet de développement immobilier dans le quartier de Baekhyeon à Seongnam dans la province de Gyeonggi. Une affaire pour laquelle il a déjà été interrogé par les procureurs.