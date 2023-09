Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce que vient d’annoncer l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser ce projectile, tout en suivant de près ce qui se passe au nord du 38e parallèle.