L’UE préoccupée par les signes de préparatifs d’un essai nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

L'Union européenne (UE) a exprimé ses préoccupations au sujet des signes de préparatifs d’essai nucléaire en Corée du Nord.Dans une déclaration publiée le 12 septembre, Bruxelles s'est dit profondément préoccupé par les propos tenus par le régime de Kim Jong-un, appelant au développement continu de ses armes atomiques et à l'augmentation exponentielle de son arsenal nucléaire. Selon lui, ses inquiétudes ont été exacerbées suite au dévoilement d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) faisant état des mouvements détectés sur le site d'essais nucléaires de Punggye-ri, ainsi que dans le complexe nucléaire de Yongbyon.Dans sa déclaration, l'UE a fermement condamné les activités nucléaires et balistiques illégales menées par Pyongyang en rappelant que cela constitue une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a exhorté le royaume ermite à s'abstenir de procéder à des essais nucléaires et à des tirs de missiles, et de se retenir de toute action susceptible de menacer la stabilité. Dans la foulée, elle l’a appelé à prendre des mesures concrètes pour respecter ses obligations d'élimination des armes nucléaires, d'autres de destruction massive et de missiles balistiques, et à opérer un démantèlement complet, vérifiable et irréversible de tout programme concerné.Pour rappel, lundi, lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA à Vienne, le chef de l'agence Rafael Grossi avait rapporté une augmentation des activités nucléaires sur le sol nord-coréen.