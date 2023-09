Les médias nord-coréens annoncent l’arrivée de Kim Jong-un en Russie

Photo : YONHAP News

Les habitants de la Corée du Nord, qui sont souvent privés des nouvelles en dehors de leur pays, semblent cette fois-ci être bien informés de la visite de leur dirigeant en Russie.La KCTV a rapporté que le train spécial de Kim Jong-un est arrivé hier vers 6h du matin à la gare de Khassan. D’après la télévision centrale du pays communiste, le cher leader, qui a fait un déplacement pour développer davantage les relations Pyongyang-Moscou, a été reçu chaleureusement dans cette ville frontalière. Parmi ceux qui étaient présents à la cérémonie de bienvenue, le ministre russe des Ressources naturelles, Alexander Kozlov, ainsi que le gouverneur de la région, Oleg Kozhemyako.A cette occasion, Kim Ⅲ a déclaré que cela lui faisait plaisir de revenir en Russie après quatre ans. Avant d’ajouter que cette visite témoigne l’importance que le parti et le gouvernement nord-coréens accordent aux relations bilatérales.Sur les clichés retransmis par le média d’Etat, on peut aussi reconnaître le visage du ministre nord-coréen de la Défense, Kang Sun-nam. Il figurerait ainsi dans la délégation qui comprend la cheffe des Affaires étrangères Choe Son-hui et le vice-président de la Commission centrale militaire du parti Ri Pyong-chol.Plus tôt, la presse nord-coréenne avait déjà diffusé les images du départ du dirigeant pour la Russie prises à Pyongyang.