Le Premier ministre sud-coréen rencontre son homologue tchèque à Prague

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Han Duck-soo s'est entretenu mardi avec son homologue tchèque Petr Fiala à Prague. La coopération bilatérale en matière d'énergie et d'infrastructures a été au cœur de leurs discussions.Han a déclaré que, depuis que les relations entre la Corée du Sud et la République tchèque avaient été élevées au rang de partenariat stratégique en 2015, la coopération bilatérale continuait de se renforcer dans divers domaines. Il a proposé de resserrer cette collaboration dans le secteur notamment de l'énergie comme les réacteurs atomiques ou l'hydrogène, dans celui des infrastructures comme le train à grande vitesse, ainsi qu'en matière d'industrie de défense.Le chef du gouvernement sud-coréen a par ailleurs souligné que le volume commercial entre les deux nations avait atteint 4,2 milliards de dollars en 2022, établissant un nouveau record pour la troisième année consécutive. Avant de proposer à son interlocuteur d'œuvrer ensemble pour élargir les échanges et les investissements bilatéraux, et de lui demander d'apporter un soutien pour faciliter les activités des compagnies sud-coréennes dans son pays.De son côté, le Premier ministre tchèque a salué la contribution des entreprises sud-coréennes au développement des liens Séoul-Prague. Il a ajouté espérer un accroissement des investissements de ces dernières dans son pays. Fiala a également prôné une diversification du partenariat dans les technologies de pointe futures.Enfin, les deux hommes sont convenus de la nécessité d'une réaction ferme de la communauté internationale face aux provocations nord-coréennes. C’était aussi une occasion pour affirmer leur volonté de coopérer en faveur de la dénucléarisation du royaume ermite.