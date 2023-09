JCS : Pyongyang lance deux missiles balistiques non identifiés vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Alors que le sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine semble imminent, la Corée du Nord a tiré ce matin deux missiles balistiques non identifiés vers la mer de l’Est qui se trouve entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la nature de ces projectiles, tout en suivant de près le moindre mouvement au nord du 38e parallèle.Le dernier lancement de missiles balistiques du pays communiste remonte au 30 août dernier. Et il est assez rare que le régime en tire alors que son dirigeant se trouve à l’étranger. De l’avis de Hong Min, chercheur à l’Institut pour la réunification, il a voulu montrer que même pendant son absence, le royaume ermite est sur ses gardes.