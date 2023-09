Le nombre de travailleurs augmente de 268 000 en août

Photo : KBS News

Le nombre de travailleurs a bondi de 268 000 sur un mois, en août. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l'Institut national des statistiques (Kostat).La population active a progressé de 469 000 en mars avant de retomber à 354 000 le mois suivant. Le chiffre est resté entre 200 000 et 300 000 cet été.Par secteur, les services de bien-être ont vu leur nombre de personnes nouvellement employées croître de 138 000, et l’hôtellerie et la restauration de 121 000. Les ventes en gros et en détail ont toutefois enregistré une décrue de 69 000 travailleurs. L’industrie manufacturière a perdu elle aussi le même nombre de salariés. Seo Woon-joo, cheffe du département des statistiques sociales au Kostat, a expliqué que cette chute était plus importante qu’avant.Par tranche d’âge, le nombre d’employés a augmenté de plus de 300 000 chez les 60 ans et plus. Par contre, la quantité de postes pour les 15-29 ans s’est rétrécie de nouveau, de plus de 100 000 le mois dernier, poursuivant sa tendance baissière pour le dixième mois d’affilée. Tandis que leur taux d’emploi a reculé de 0,3 point, celui pour l’ensemble du pays du Matin clair a atteint 63,1 %. Il s’agit d’un niveau record pour un mois d’août.Le gouvernement a déclaré, de son côté, qu’il discuterait des moyens pour soutenir l’entrée des jeunes sur le marché du travail.