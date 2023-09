Stalking : la ville de Séoul annonce des mesures de protection des victimes

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé aujourd’hui des dispositifs visant à protéger les victimes d’harcèlement obsessionnel, dit « stalking ». Ces mesures ont été conçues pour répondre à la loi contre le stalking, qui indique les rôles des collectivités locales dans la protection et le soutien des victimes.La municipalité a déclaré avoir lancé une équipe chargée des personnes ciblées par une traque furtive. Elle a aussi signé un mémorandum d’entente avec l’Agence nationale de la police de Séoul. Objectif : établir un système de réponse conjointe.Par conséquent, si un incident lié au stalking est signalé à la police, cette dernière partage avec l’équipe en question les informations fondamentales des victimes et les résultats de la mise en place des dispositifs. Et ce seulement pour les déclarants qui donnent leur consentement au partage de leurs données à l’organisation.En plus, les profileurs embauchés par la ville analyseront la psychologie des agresseurs pour prévenir les crimes. Compte tenu du caractère de ce type de filature, les mesures de protection seront renforcées davantage autour du lieu de résidence des individus lésés. Le nombre de centres de protection, qui accueillent ces dernières, à court et long termes, passera de trois à cinq. En cas de besoin, la police leur fournira, de son côté, pendant une semaine, un service d’escorte, et ce dix heures par jour au maximum.Le cas échéant, les victimes se verront recevoir deux millions de wons, soit 1 400 euros, en guise d'aide financière pour leur déménagement. Un conseil juridique, composé d’experts de plusieurs domaines, les aidera dans leurs consultations avec un psychologue, ainsi que pour les actions en justice.