75e anniversaire de la fondation de l’armée : un défilé militaire prévu le 26 septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud organisera le 26 septembre à Séoul des événements pour célébrer les 75 ans de ses forces armées. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Défense.Tout d’abord, une cérémonie commémorative aura lieu à 10h à l’aéroport de Séoul, à Seongnam, avec quelque 6 700 soldats et 340 équipements. Une parade militaire est prévue ensuite à 16h, autour de Namdaemun et de Gwanghwamun, au centre de la capitale.Les autorités militaires ont déclaré que des engins développés par le pays du Matin clair, tels que l’avion de combat KF-21, l’hélicoptère interarmées léger (HIL) et des missiles surface-air à longue portée, seraient mobilisés. Son missile balistique nommé « Hyunmoo V » sera aussi rendu public pour la première fois.Par ailleurs, à l’occasion du 70e anniversaire de l’alliance Corée-USA, environ 300 GIs stationnés au sud du 38e parallèle défileront avec les soldats sud-coréens. Le ministère prévoit également d'inviter des descendants de vétérans de la guerre de Corée pour les remercier de leur sacrifice et dévouement. Et contrairement aux précédents défilés, les citoyens pourront marcher eux aussi de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place de Gwanghwamun.