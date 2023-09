Pyongyang tire deux missiles balistiques en amont du sommet Kim-Poutine

Photo : YONHAP News

En amont du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostochny, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques. Selon le JCS, l’état-major interarmées sud-coréen, le lancement a eu lieu entre 11h43 et 11h53 depuis Sunan en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Tout en suivant le moindre mouvement au Nord, les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont aussitôt commencé à analyser la nature de ces projectiles qui ont chacun survolé quelque 650 km.Le dernier lancement de missiles balistiques du pays communiste remonte au 30 août dernier. Rappelons que le 2 septembre, il avait aussi tiré des missiles de croisière.Pour Hong Min, chercheur à l’Institut pour la réunification, jamais le royaume ermite a effectué un tir de missile pendant que son dirigeant suprême se trouvait à l’étranger. Il a analysé qu’à travers cette provocation, il a voulu prouver que même pendant son absence, le régime reste sur le qui-vive.