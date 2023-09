Le sommet Pyongyang-Moscou se tient en Russie, quatre ans et cinq mois après le dernier

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen et son homologue russe se sont retrouvés aujourd’hui pour un sommet bilatéral au cosmodrome de Vostochny dans l'oblast de l'Amour au sud de l'Extrême-Orient russe. C’est une première en quatre ans et cinq mois.Tout a commencé vers 13h. En serrant les mains de Vladimir Poutine, Kim Jong-un a remercié son hôte pour cette invitation malgré un emploi du temps chargé ainsi que pour son accueil chaleureux. Le locataire du Kremlin a, quant à lui, déclaré que ce tête-à-tête était significatif d’autant plus qu’il se tient en 2023 : année où la Corée du Nord célèbre le 75e anniversaire de sa fondation et où les deux pays fêtent les 75 ans de leurs relations diplomatiques.A la presse locale, Poutine a expliqué que ce sommet se tenait au cosmodrome de Vostochny parce que son invité s’intéressait beaucoup au développement des roquettes. Aux journalistes qui voulaient savoir si les deux pays allaient coopérer dans le domaine de la défense et des technologies, le président russe a répondu qu’ils allaient prendre le temps pour discuter de tout.D’après les médias locaux, le sommet entre les deux dirigeants devrait durer environ trois heures.