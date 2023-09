Météo : douche froide à l’échelle nationale

Photo : YONHAP News

La pluie n’a cessé de tomber ce mercredi sur tout le pays, entraînant une baisse significative du thermomètre dans l’après-midi.Les précipitations ont démarré dès ce matin, n’épargnant aucune région. Les valeurs indiquées par le mercure étaient alors identiques à celles des précédents jours. Aux alentours de 22°C.En revanche, dans l’après-midi, les températures ne sont pas montées aussi haut que ces derniers temps et la moitié nord du pays a été la principale zone touchée par ce phénomène. 24°C affiché sur le thermomètre, notamment à Séoul, à Gangneung ou encore à Daejeon, une chute d’environ cinq degrés par rapport à hier.Seuls le littoral sud et l’île méridionale de Jeju ont conservé des valeurs comparables à celles du début de semaine, entre 27 et 28°C.Concernant ce nouvel épisode pluvieux, qui devrait se prolonger jusqu’à dimanche selon les prévisions de Météo-Corée, la côte de la province de Gangwon, dans le nord-est du territoire, est la plus frappée. Jusqu’à 100 mm sont attendus d’ici demain. Le centre du pays, et notamment les provinces de Chungcheong, et la partie intérieure du Gangwon ont également observé des trombes d’eau, de l’ordre de 70 mm. Le nord-ouest, dont Séoul, le sud et Jeju ont, pour leur part, essuyé des averses moins intenses.