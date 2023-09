Remaniement partiel : Yoon Suk-yeol choisit trois nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a procédé aujourd’hui à son deuxième remaniement ministériel depuis sa prise de fonction. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi le secrétaire général du Bureau présidentiel de Yongsan.Selon Kim Dae-ki, Shin Won-sik, un député du Parti du pouvoir du people (PPP), la formation présidentielle, a été désigné ministre de la Défense. Yu In-chon, conseiller spécial présidentiel pour la culture et les sports, et Kim Haeng, une membre du comité d’urgence du PPP, ont été choisis respectivement comme ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, Shin avait beaucoup d'expérience dans le domaine de la politique de défense et dans les opérations militaires. Quant à l'éventuel futur ministre de la Culture, Yu a longtemps travaillé dans le secteur de la culture et de l’art. Avant d’ajouter qu’il avait déjà occupé ce poste sous l’administration de l’ancien président Lee Myung-bak. Concernant la nomination de Kim Haeng, Kim Dae-ki a rappelé qu’elle avait été la porte-parole de la Cheongwadae lorsque Park Geun-hye était cheffe de l’Etat.