Sommet Pyongyang-Moscou : Kim III se dit prêt à combattre l’impérialisme avec la Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est prête à combattre l’impérialisme avec la Russie. C’est ce que Kim Jong-un a déclaré, aujourd’hui, lors du sommet avec Vladimir Poutine. Le dirigeant nord-coréen et son homologue russe se sont retrouvés, cet après-midi, au cosmodrome de Vostochny dans l'oblast de l'Amour au sud de l'Extrême-Orient russe. C’est la première fois en quatre ans et cinq mois que les deux hommes se rencontrent pour un tête-à-tête.Tout a commencé vers 13h. Selon les images diffusées sur la chaîne d’information Rossia-24, le locataire du Kremlin qui y est arrivé 30 minutes plus tôt, serre la main de son invité en lui souhaitant la bienvenue. Le numéro un nord-coréen remercie alors son hôte pour cette invitation, malgré son emploi du temps chargé, ainsi que pour son accueil chaleureux. Une fois assis face-à-face, les deux leaders ont d’abord discuté pendant 90 minutes en présence de leurs délégations. Puis, en privé, pendant une demi-heure.Le contenu de leurs discussions n’a pas encore été dévoilé. Mais tout en soulignant que Pyongyang avait soutenu les décisions de l’exécutif russe, Kim III a affirmé qu’il serait toujours à ses côtés pour lutter contre les impérialistes et pour construire un Etat souverain. Ces propos attirent l’attention puisqu’on estime que le transfert d’armes aurait été à l’ordre du jour de cette rencontre. Ils peuvent en effet être interprétés comme une confirmation que le royaume ermite va fournir des armes à son allié pour sa guerre avec l’Ukraine.Le président Poutine a, pour sa part, déclaré que divers sujets, comme l’économie et la situation géopolitique dans la péninsule coréenne, sont au menu. Comme le lieu de leur rendez-vous est le symbole du développement de l’espace de la Russie, il y a de grandes chances que la coopération en matière de technologies de missiles balistiques tout comme de satellites de reconnaissance y a été évoquée.Alors que les deux leaders sont actuellement en train de dîner ensemble, le Kremlin a fait savoir qu’ils ne prévoyaient pas de publier un communiqué conjoint ou de signer des documents.