Kim Jong-un et Vladimir Poutine trinquent au rapprochement bilatéral

Photo : KBS

Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont donc entretenus hier au cosmodrome de Vostochny dans l'Extrême-Orient russe. Après leur tête-à-tête qui a duré environ deux heures, le dirigeant nord-coréen et le président russe ont trinqué, lors d’un dîner, à leur rapprochement. Au repas étaient également invitées les personnalités des deux pays.Le chef du Kremlin a alors porté un toast à l’amitié vielle de 75 ans entre Moscou et Pyongyang. Il a alors cité un proverbe russe qui, selon lui, reflète bien les relations bilatérales : « un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux ».Le dirigeant du royaume ermite s’est pour sa part déclaré certain que la Russie remportera la victoire face au mal et a promis d’agir ensemble avec elle. « Moi et le camarade Poutine venons d’avoir la conformité de vues satisfaisante sur le renforcement de la coopération stratégique et la solidarité », a-t-il assuré.Après le dîner, l’homme fort de Pyongyang a quitté la base de lancement d'engins spatiaux de Vostochny vers 18h30, heure locale. Prochaines destinations : une usine de construction de chasseurs de pointe à Khabarovsk et la Flotte du Pacifique à Vladivostok. Il s’y rendrait en avion.Les médias locaux ont rapporté que Kim III allait également rencontrer le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avant de repartir ce samedi. Les deux hommes devraient échanger sur les détails concernant la coopération militaire bilatérale.