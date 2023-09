Séoul promet un programme financier de 6 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 2025

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de consacrer 6 milliards de dollars pour la coopération économique avec les pays africains au cours des deux prochaines années.Le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé hier que son patron, Choo Kyung-ho, avait présidé la « 7e réunion ministérielle de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC) » à Busan et élaboré un « accord commun Corée-Afrique ». Le texte de la déclaration contient le plan d'action de la KOAFEC pour 2024-2025, qui comprend des domaines clés entre la Corée et l'Afrique et un plan de soutien financier d'une valeur de 6 milliards de dollars pour mettre en œuvre ses promesses.Les deux partenaires ont sélectionné comme projets à soutenir le développement et la transition énergétique, l'innovation agricole et l’amélioration des connaissances et des compétences.Le soutien financier sera fourni par le biais du Fonds de coopération économique (EDCF) d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, du financement des exportations de l’ordre de 4,3 milliards de dollars et enfin du fonds fiduciaire de la Banque africaine de développement (BAD) d’environ 24 millions de dollars.De plus, le vice-Premier ministre à l’Economie a tenu des réunions bilatérales avec des responsables financiers des principales nations parmi les 38 africaines qui se sont rendues à Séoul afin de discuter des moyens de renforcer la coopération économique. Il a également demandé un soutien pour la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030.Choo a souligné la détermination de la Corée du Sud à élargir son soutien à leur développement économique en mobilisant divers outils politiques et a abordé les moyens pour renforcer la coopération entre les pays.