KCNA : Kim Jong-un invite Vladimir Poutine à se rendre en Corée du Nord

Le dirigeant nord-coréen poursuit son voyage en Russie. Hier, après un tête-à-tête avec le président Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostochny dans l'Extrême-Orient du pays, et un dîner officiel, Kim Jong-un a invité son hôte à se rendre en Corée du Nord. Ce dernier a accepté cette sollicitation. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.Pourtant, à l’issue du sommet des deux leaders, le porte-parole du Kremlin a annoncé aux journalistes que son chef ne projetait pas pour le moment un voyage dans le nord de la péninsule. Dmitri Peskov a alors fait savoir que les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient convenus de se rencontrer bientôt, début octobre au plus tôt, en Corée du Nord.Par ailleurs, lors de leur entretien hier, le premier en quatre ans et cinq mois, Kim et Poutine se sont mis d’accord pour resserrer la coopération entre les deux Etats dans divers domaines, en particulier dans le transfert d’armes.Sur les résultats de leurs discussions, le média d’Etat nord-coréen a rapporté que Pyongyang et Moscou avaient promis d’« unir leurs forces pour étoffer davantage leur collaboration tactique et stratégique face aux menaces et aux provocations militaires ainsi qu’à la tyrannie des impérialistes qui tentent d’usurper l’indépendance, le progrès et la vie paisible de l’humanité ».La présidence russe a de son côté indiqué que les deux hommes n’avaient pas discuté de l’éventuel envoi de troupes nord-coréennes dans la région frontalière avec l’Ukraine.