Washington inquiet des perspectives de coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

La rencontre des leaders nord-coréen et russe inquiète les Etats-Unis. Bien que la teneur de leurs discussions n’ait pas été dévoilée, la Maison blanche a exprimé sa préoccupation face aux perspectives de coopération militaire entre les deux nations.Dans le même temps, la présidence américaine a de nouveau appelé le régime de Kim Jong-un à honorer son engagement public de ne pas soutenir la guerre en Ukraine et renouvelé sa mise en garde contre les éventuelles ventes de ses armes à la Russie.Effectivement, son coordinateur des communications stratégiques John Kirby a martelé que si les deux pays convenaient de le faire, Washington y réagirait en prenant des mesures proportionnées.Même son de cloche du côté du département d’Etat. La diplomatie américaine a rappelé que la possible collaboration militaire entre le pays reclus et la Russie était interdite par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il s’agirait là de l’insinuation de Poutine, selon laquelle Moscou transférera à Pyongyang les technologies de satellites identiques à celles de missiles balistiques.Le ministère américain a par ailleurs évoqué le fait que dans le passé, la Russie avait donné son consentement pour sanctionner le pays communiste au sein du conseil onusien.Son porte-parole Matthew Miller a déclaré que les USA n’hésiteraient pas à imposer des mesures punitives contre ces deux nations le cas échéant.Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres a lui aussi exhorté tous les pays qui envisagent de coopérer avec le Nord à respecter le régime de sanctions du Conseil de sécurité à son encontre.