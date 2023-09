Kremlin : Moscou et Pyongyang coopèrent dans les secteurs « sensibles »

Photo : YONHAP News

« La gloire de la Russie, qui a donné naissance aux premiers conquérants de l’espace, sera immortelle ». Ce sont des mots laissés par Kim Jong-un dans le livre d’or au cosmodrome de Vostochny dans l'Extrême-Orient russe, où il a été accueilli par Vladimir Poutine pour leur deuxième entrevue, hier.L’homme fort de Pyongyang a également remercié son hôte de lui avoir accordé l’opportunité de « comprendre de manière plus approfondie le présent et le futur de la puissance spatiale ». Des propos par lesquels Kim III a manifesté son souhait de recevoir les technologies de satellites.Interrogé alors par un journaliste sur la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites, Poutine a répondu : « C'est pour ça que nous sommes ici ». Selon lui, l’Etat ermite montre un grand intérêt pour la technologie des fusées et les deux pays discuteront de tous les sujets, y compris celui lié à la coopération en matière de technologies militaires.Précédemment, le porte-parole du Kremlin a affirmé que les deux alliés travaillaient main dans la main dans les domaines sensibles qui ne doivent pas être rendus publics. Dmitri Peskov a ainsi laissé entrevoir que son pays achètera des armes conventionnelles au Nord, en échange de ses savoirs militaires.A noter aussi que Kim et Poutine n’ont pas tenu de conférence de presse conjointe à l’issue de leur face-à-face. Ils auraient ainsi voulu ne pas faire connaître délibérément la teneur de leur conversation afin d’échapper à de nouvelles sanctions internationales, tout en évoquant à la communauté internationale la possibilité de leur rapprochement stratégique.