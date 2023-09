Feu vert provisoire de Washington à la vente de 25 chasseurs furtifs F-35 à Séoul

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a approuvé le programme des ventes de matériel militaire à l’étranger (FMS). Une autorisation en vertu de laquelle les Etats-Unis pourront vendre à la Corée du Sud leurs avions de combat et des équipements concernés. Il peut s’agir de 25 chasseurs furtifs F-35 au maximum, des moteurs, des équipements nécessaires pour la guerre électronique ou encore le soutien technologique, le tout pour une valeur de quelque cinq milliards de dollars.En mars dernier, l'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de la défense (DAPA) a décidé d’importer une vingtaine de F-35A capables de frapper, sans être détectés, les sites nucléaires et les bases de missiles de la Corée du Nord, en cas d’urgence.L’Agence de coopération de défense et de sécurité (DSCA) du Pentagone a expliqué que les ventes des chasseurs aideraient les USA à atteindre leur objectif de politique étrangère, en améliorant la sécurité de leur principal allié qui œuvre pour la stabilité politique et le développement économique de la région indopacifique.C’est désormais le Congrès qui doit donner à son tour son aval au FMS pour son exécution officielle.