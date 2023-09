Météo : les averses se poursuivent, accalmie dans le nord-ouest

Photo : YONHAP News

Comme annoncé par Météo-Corée mercredi, les averses ont, ce jeudi, conditionné le quotidien des habitants du pays du Matin clair. Parapluies et vêtements imperméables étaient encore de sortie. Cependant, les personnes vivant dans le nord-ouest du pays, et notamment à Séoul, ont eu la surprise, ce matin, de voir un ciel dégagé et même parfois assez ensoleillé.Les côtes des provinces de Gangwon et de Jeolla ont été les plus touchées, avec respectivement 120 et 100 mm. Les régions centrales, et en grande partie le Chungcheong, ont également essuyé de fortes précipitations d’environ 80 mm. Des averses ont aussi pu avoir lieu dans le nord-ouest, dans l’après-midi, mais dans une moindre mesure.A propos des températures, celles-ci ont été influencé par l’état du ciel. Elles ont été les plus élevées dans les villes où le soleil a réussi à percer les nuages. La capitale a enregistré la maximale, avec 29°C et récupère les cinq degrés perdus la veille. Viennent ensuite Suwon et l’île méridionale de Jeju (28°C). Dans la moitié sud, le mercure a recensé en moyenne 26°C, tandis que Gangneung et Ulsan ont observé la minimale du jour, 24°C.