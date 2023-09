Poutine : la coopération militaire russo-nord-coréenne est possible dans le cadre des sanctions onusiennes contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président russe a déclaré que la coopération avec la Corée du Nord en matière de technologies militaires serait possible même dans le cadre des règles internationales comme par exemple les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre le pays communiste, à savoir tout en les appliquant.Vladimir Poutine a tenu ces propos dans une interview avec une chaîne de télévision de son pays après son entretien, hier, avec Kim Jong-un au cosmodrome de Vostochny dans l'Extrême-Orient russe. Moscou avait rejoint dans le passé les autres pays membres de l’Onu pour imposer des mesures punitives à l’encontre de Pyongyang en réponse à ses programmes de développement atomique et balistique.Questionné sur le bilan du voyage de Kim en Russie, le locataire du Kremlin a affirmé qu’il était encore trop tôt pour en parler, son déplacement n’étant pas terminé.Par ailleurs, après son tête-à-tête et un dîner officiel avec Poutine hier, le maître de Pyongyang doit ensuite se rendre à Komsomolsk-sur-l'Amour, ville industrielle à Khabarovsk, à environ 1 200 km de Vostochny, puis à Vladivostok. A ce propos, son homologue russe a précisé que son invité allait visiter une usine de construction d’avions militaires ou civils, la Flotte du Pacifique, un établissement d’enseignement ou des instituts de recherche.Le palais présidentiel russe a quant à lui annoncé que les deux gouvernements étaient convenus de relancer leur comité intergouvernemental dans les meilleurs délais. Cette instance, qui favorise la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial, scientifique et technologique, s’est réunie jusqu’à 2019, avant d’être suspendue l’année suivante du fait du COVID-19.La voix du Kremlin a également annoncé que les chefs de la diplomatie des deux nations se retrouveraient le mois prochain et que pour cela, le Russe Sergueï Lavrov se rendrait au nord du 38e parallèle.