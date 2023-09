Kim Young-ho exprime son inquiétude à l’égard de la possible transaction d’armes Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a lui aussi réagi au second sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine.Lors d’une rencontre avec des journalistes aujourd’hui, Kim Young-ho a affirmé que les deux pays chercheraient à effectuer une transaction militaire.Afin d’étayer son estimation, il a mentionné notamment le programme du numéro un nord-coréen après sa rencontre avec le dirigeant russe, de multiples visites dans les usines d’armements de son propre pays, la liste des hauts responsables nord-coréens qui accompagnent leur chef suprême ou encore la possible aide de Moscou à Pyongyang pour le développement de satellites.Dans la foulée, le ministre a enjoint les deux alliés à cesser leurs actes illicites, qui se dirigent vers un isolement international et à respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.