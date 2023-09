La Corée du Sud, 3e importateur des produits de l’UE parmi les pays hors Europe

Photo : YONHAP News

Au mois d’avril, la Corée du Sud a été le troisième pays importateur des produits fabriqués dans l’Union européenne, devant la Chine et les Etats-Unis, et ce parmi les nations non européennes. Elle a ainsi devancé pour la première fois le Japon et la Russie dans le classement.A en croire un rapport sur le sujet, publié aujourd’hui par l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita), pendant les quatre premiers mois de l’année, les nations hors Europe ont diminué de 8,6 % par rapport à la même période de l’an dernier leurs achats à l’UE. A contrario, le pays du Matin clair a augmenté de 10,7 % les importations de biens en provenance de l’Union européenne. Leur montant s’est alors élevé à 26,4 milliards de dollars.Autre chose inédite : les exportations sud-coréennes vers les 27 membres de l’UE ont elles aussi enregistré un record historique, avec un bond de 3,5 %, entre janvier et juillet. Parmi les produits les plus vendus figurent les automobiles, les batteries rechargeables ou encore les biomédicaments. Pendant la même période, l’ensemble des ventes des articles « made in Korea » hors des frontières a reculé de 13 %.