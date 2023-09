Les cheminots débutent une grève générale de 4 jours

Photo : YONHAP News

Les cheminots syndiqués ont entamé ce matin à 9h une grève générale de quatre jours. Leur première action collective depuis environ quatre ans. Elle devrait réduire, à hauteur de 60 %, les services des trains de passagers et de marchandises.A deux semaines de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, cela pourrait paralyser certains itinéraires très prisés des sud-Coréens. En effet, lors de ces congés, d’une durée de six jours cette année, un important exode de Séoul et sa région vers les campagnes est observé. Et nombreux sont les vacanciers à emprunter le train.Les principales revendications des travailleurs du secteur ferroviaire sont de meilleures conditions de travail et une extension des services du KTX, train à grande vitesse, afin d’inclure une gare dans le sud de la capitale.Le ministre du Travail n’avait pas attendu le début de la grève pour réagir. Hier, Lee Jeong-sik avait ordonné aux cheminots syndiqués de ne pas entreprendre leur action collective, affirmant que celle-ci aurait des répercussions négative sur l’économie et la vie quotidienne des citoyens.