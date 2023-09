Chuseok 2023 : les sud-Coréens souhaitent passer les vacances en famille

Photo : YONHAP News

Chuseok ou la fête de la pleine lune et des moissons est non seulement une occasion de se réunir en famille mais aussi de voyager. En effet, beaucoup de sud-Coréens, qui n’ont pas beaucoup de jours de congés comparé aux Occidentaux, en profitent pour partir. Alors, sera-t-il le cas pour cette année où les vacances s’étalent sur six jours ? Pour le savoir, Lotte Members, une filiale du groupe Lotte spécialisée dans les points de fidélité, a mené une enquête les 4 et 5 septembre auprès de 4 000 consommateurs âgés de 20 à 50 ans.A la question, « avez-vous un projet pour Chuseok », 46 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles allaient visiter leur région natale ou se rendre chez leurs parents ou cousins. 30 % ont préféré se reposer à la maison. Enfin, seuls 22,4 % des sondés ont dit qu’ils prévoyaient de partir en voyage.La raison pour laquelle les habitants du pays du Matin clair s’abstiennent de partir est, selon les analystes, la suivante : l’inflation et le trafic. Beaucoup d’entre eux vont donc rester en ville pour se reposer chez eux. Ils feront bien sûr des petites sorties. Du coup, les salles de cinéma, les parcs d’attraction ou encore les centres commerciaux pourront être bondés.S’ils restent alors en famille, vont-ils célébrer le « charye » le matin de Chuseok ? Eh bien, pas tous. Seuls 43,7 % des répondeurs ont dit « oui » pour ces offrandes aux ancêtres. Quant à 56,4 %, « non ».